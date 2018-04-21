Веломарафон «Наследники Победы» пройдет в Нижегородской области

Молодежный веломарафон «Наследники Победы» стартует в Нижегородской области 26 апреля. Об этом сообщают организаторы.

Веломарафон продлится 14 дней, протяженность маршрута составит 1100 километров. Мероприятие стартует в Городце около Федоровского монастыря. Перед его началом состоится молебен. Затем велосипедисты прибудут в Сокольское, где встретятся с ветеранами и участниками следующего этапа. Далее марафон пройдет через Ковернино, Варнавино, Ветлугу, Шахунью, Тоншаево, Тонкино, Шарангу, Урень, Красные Баки, Воскресенское и Семенов. Завершится он в Городце 8 мая. В День Победы все его участники посетят торжественные митинги в своих городах.

Ожидается, что веломарафон объединит 300 человек.

Напомним, в прошлом году самая протяженная в мире велогонка прошла через Нижний Новгород.