Кержаков: «Семак — точно не худший вариант для „Зенита“

"Учитывая те проблемы, которые сейчас есть в команде, Семак — точно не худший вариант. Тем более зная его отношения с болельщиками, его отношение к городу. Тут надо понимать амбиции клуба, степень доверия. Готов ли клуб рискнуть? Потому что это всё равно риск, когда ты доверяешь относительно неопытному специалисту такую серьёзную команду" — сказал Кержаков.

Напомним, что сейчас 42-летний Семак возглавляет «Уфу», однако башкирский клуб готов отпустить его в более статусную команду.