Ещё
Кержаков: «Семак — точно не худший вариант для „Зенита“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кержаков: «Семак — точно не худший вариант для „Зенита“ 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков поделился мнением о возможном назначении Сергея Семака на пост главного тренера питерской команды.
"Учитывая те проблемы, которые сейчас есть в команде, Семак — точно не худший вариант. Тем более зная его отношения с болельщиками, его отношение к городу. Тут надо понимать амбиции клуба, степень доверия. Готов ли клуб рискнуть? Потому что это всё равно риск, когда ты доверяешь относительно неопытному специалисту такую серьёзную команду" — сказал Кержаков.
Напомним, что сейчас 42-летний Семак возглавляет «Уфу», однако башкирский клуб готов отпустить его в более статусную команду.
Soccer News: последние новости
Моуринью прокомментировал грядущую отставку Венгера Тебас: "Месси - лучший футболист в истории, Роналду - второй" Лено рискует пропустить матч с "Боруссией"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем11
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Реал» поверил в Роналду
В сборной России по хоккею все плохо19
Назван преемник Венгера в «Арсенале»1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение