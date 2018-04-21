Конте: «Тренировать футболистов легко, однако сложно привить свои идеи»

Наставник «Челси» Антонио Конте рассказал о сложностях работы за рубежом.

"Здорово отправиться куда-то с насиженного места и работать за рубежом. И мне, и моей семье было крайне полезно переехать в Англию, поработать тут, выучить другой язык, узнать другую культуру. Это лучшая часть моей профессии, и надо пользоваться этим.

Только в такой профессии открываются подобные возможности. Конечно, семье приходится жить моей работой, хотя и не под таким давлением. Нет ничего необычного в том, что работа влияет на настроение дома, но для тренера получить такой опыт — просто замечательно.

Мне нравится подобный опыт, и для меня, как для любого тренера, работающего за границей, это прекрасная возможность, однако, скажу вам, это непросто, потому что надо быстро во все вникнуть и адаптироваться.

Например, в Италии совсем другая культура и другие привычки и обычаи, тренировки проходят по-другому. Мне все нравится, но работать в другой стране и прививать свои идеи в футболе не так легко. Тренировать футболистов легко, любой может сделать это, однако сложно привить свои идеи. Сейчас я стал сильнее как тренер, как профессионал по сравнению с тем временем, когда работал в «Ювентусе» и в сборной Италии", — цитирует Конте официальный сайт «Челси».