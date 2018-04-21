Ещё
Конте: «Тренировать футболистов легко, однако сложно привить свои идеи»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Конте: «Тренировать футболистов легко, однако сложно привить свои идеи» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник «Челси» Антонио Конте рассказал о сложностях работы за рубежом.
"Здорово отправиться куда-то с насиженного места и работать за рубежом. И мне, и моей семье было крайне полезно переехать в Англию, поработать тут, выучить другой язык, узнать другую культуру. Это лучшая часть моей профессии, и надо пользоваться этим.
Только в такой профессии открываются подобные возможности. Конечно, семье приходится жить моей работой, хотя и не под таким давлением. Нет ничего необычного в том, что работа влияет на настроение дома, но для тренера получить такой опыт — просто замечательно.
Мне нравится подобный опыт, и для меня, как для любого тренера, работающего за границей, это прекрасная возможность, однако, скажу вам, это непросто, потому что надо быстро во все вникнуть и адаптироваться.
Например, в Италии совсем другая культура и другие привычки и обычаи, тренировки проходят по-другому. Мне все нравится, но работать в другой стране и прививать свои идеи в футболе не так легко. Тренировать футболистов легко, любой может сделать это, однако сложно привить свои идеи. Сейчас я стал сильнее как тренер, как профессионал по сравнению с тем временем, когда работал в «Ювентусе» и в сборной Италии", — цитирует Конте официальный сайт «Челси».
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч РБ Лейпциг - Хоффенхайм "Арсенал" выплатит Венгеру 12,5 млн евро за досрочную отставку Прогноз на победу гостей: Ганновер 96 - Бавария
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем11
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Реал» поверил в Роналду
В сборной России по хоккею все плохо19
Назван преемник Венгера в «Арсенале»1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение