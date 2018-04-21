Известные спортсмены бесследно исчезли после соревнований

Боксёры из Уганды Башир Насир и Регарн Симбва, а также игрок в настольный теннис Халима Намбозо пропали без вести после окончания Игр Британского содружества, сообщает Inside the Games. Соревнования проходили в Австралии.

По информации источника, инцидент произошёл перед отправлением домой.

Во время Игр исчезли ещё два угандийских спортсмена — Ирен Касуубо и Халид Батууса. Всего же пропали 18 африканцев: восемь человек из Камеруна, два — из Сьерра-Леоне, по одному — из Руанды и Кении.

Все они имеют право находиться в Австралии до 15 мая. Именно тогда у них истекает срок визы.