Дмитрий Хомуха: Глушаков на личном примере должен показать, как справляться с трудными ситуациями

Напомним, в проигранном красно-белыми полуфинальном матче Кубка России с «Тосно» Глушаков в концовке не использовал стопроцентный момент, а в серии пенальти не реализовал свою попытку.

В понедельник «Спартак» примет «Ахмат» в 27-м туре РФПЛ.