Дмитрий Хомуха: Глушаков на личном примере должен показать, как справляться с трудными ситуациями 

Напомним, в проигранном красно-белыми полуфинальном матче Кубка России с «Тосно» Глушаков в концовке не использовал стопроцентный момент, а в серии пенальти не реализовал свою попытку.
В понедельник «Спартак» примет «Ахмат» в 27-м туре РФПЛ.
«Глушаков — капитан и лидер коллектива. Именно он должен показать на личном примере, как нужно справляться с такими ситуациями. Если он найдет внутренние резервы и возможность проявить себя в ближайшем матче, то продемонстрирует свой характер и то, что ему дорого место в команде», — цитирует Хомуху RT.