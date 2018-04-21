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Дмитрий Хомуха: Глушаков на личном примере должен показать, как справляться с трудными ситуациями
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Дмитрий Хомуха: Глушаков на личном примере должен показать, как справляться с трудными ситуациями 

Советский спорт 58 минут назад
Напомним, в проигранном красно-белыми полуфинальном матче Кубка России с «Тосно» Глушаков в концовке не использовал стопроцентный момент, а в серии пенальти не реализовал свою попытку.
В понедельник «Спартак» примет «Ахмат» в 27-м туре РФПЛ.
«Глушаков — капитан и лидер коллектива. Именно он должен показать на личном примере, как нужно справляться с такими ситуациями. Если он найдет внутренние резервы и возможность проявить себя в ближайшем матче, то продемонстрирует свой характер и то, что ему дорого место в команде», — цитирует Хомуху RT.
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