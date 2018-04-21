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Родолфу: «Россия должна смотреть на натурализацию позитивно»
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Родолфу: «Россия должна смотреть на натурализацию позитивно» 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Защитник «Ахмата» Родолфу в интервью «СЭ» отметил, что Ари и Гильерме могли бы пригодиться сборной России. По его словам, к натурализации нужно относиться спокойнее.
— Ари и Гильерме могут усилить сборную России?
— Думаю, да. Россия должна смотреть на натурализацию позитивно. Смотрите, сколько в Германии игроков, у которых совсем не немецкие корни. То же самое в Италии, Франции. В Бразилии, возможно, это было бы сложнее. Там конкуренция сумасшедшая. Любой журналист, тренер, мог бы выбрать по сто человек, чтобы сыграть на чемпионате мира. Так что России нужно пользоваться возможностью натурализовать игроков. Но тут главное — мнение тренера. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
Полностью интервью Родолфу
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