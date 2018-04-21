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«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» защитил титул чемпиона женской Евролиги по водному поло
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«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» защитил титул чемпиона женской Евролиги по водному поло 

Чемпионат.com 39 минут назад
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из Ленинградской области в финале женской Евролиги по водному поло в серии пенальти обыграли испанский «Сабадель». Основное время финальной встречи, состоявшейся в Киришах, завершилось со счётом 8:8, а в серии послематчевых бросков точнее были россиянки 5:4.
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» защитил титул, выигранный в прошлом году, и во второй раз в истории выиграл Евролигу. Бронзовым призёром стал итальянский клуб «Оридзонте».
Водное поло. Женщины. Евролига «Финал четырёх». Кириши, Россия
Финал «КИНЕФ-Сургтнефтегаз» (Ленинградская область, Россия) — «Сабадель» (Испания) — 8:8 (по пен. 5:4)
Матч за третье место «Оридзонти» (Италия) — УВСЕ (Венгрия) — 11:10.
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