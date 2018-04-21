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Де Брёйне: «Долгосрочный успех — одна из самых сложных задач в футболе»
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Де Брёйне: «Долгосрочный успех — одна из самых сложных задач в футболе» 

Евро-футбол.Ру 50 минут назад
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне надеется, что успехи клуба продолжатся и в дальнейшем.
"Клуб пригласил ряд молодых игроков, и команда намерена бороться за долгосрочный успех. В последние два года у нас появились ребята примерно одного возраста — это не случайно и поможет нам сплотиться и вместе идти вперед. В коллективе отличное взаимопонимание и отношения.
Мы с удовольствием выступали в этом сезоне, но знаем, что для большего успеха нужно усердно работать. Долгосрочный успех — одна из самых сложных задач в футболе. Надеюсь, что перспективы у нашей команды хорошие", — цитирует де Брёйне официальный сайт «Манчестер Сити».
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