Де Брёйне: «Долгосрочный успех — одна из самых сложных задач в футболе»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне надеется, что успехи клуба продолжатся и в дальнейшем.

"Клуб пригласил ряд молодых игроков, и команда намерена бороться за долгосрочный успех. В последние два года у нас появились ребята примерно одного возраста — это не случайно и поможет нам сплотиться и вместе идти вперед. В коллективе отличное взаимопонимание и отношения.

Мы с удовольствием выступали в этом сезоне, но знаем, что для большего успеха нужно усердно работать. Долгосрочный успех — одна из самых сложных задач в футболе. Надеюсь, что перспективы у нашей команды хорошие", — цитирует де Брёйне официальный сайт «Манчестер Сити».