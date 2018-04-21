Анастасия Павлюченкова: «Ехала на Кубок Федерации как на войну»

Матч десятилетия для России

— Справиться с проигрышем второго сета и продолжить борьбу было очень важно, — цитирует «Юграмегаспорт» Павлюченкову. — Ощущения просто невероятные. Мне так хотелось выиграть сегодня и для себя, и для команды. К тому же, я просто люблю выигрывать. Я счастлива, что все получилось.

Публика здесь очень интелигентная. Не очень громкая, не агрессивная, но это неплохо, потому что иногда большое количество шума отвлекает. Поэтому сегодня было здорово, пожалуйста, продолжайте в том же духе и приходите завтра. Но сегодня я выиграла, поэтому все хорошо, и мне все нравится. Возможно, если бы я проиграла, то нашла бы что-то. На самом деле, я считаю, что все происходит, как надо. Я люблю, когда все в меру.

Во втором сете было тяжело найти баланс. Я не хотела чересчур активно играть и отдавать Анастасии свои легкие ошибки, поэтому было тяжело найти баланс во втором сете. Я вроде бы нашла уверенность и свою игру, но немного увлеклась попытками поосторожнее сыграть. И поэтому Анастасия взяла инициативу в свои руки. Это был значимый момент, особенно в первых геймах. Что поделать, Севастова очень хороша на грунте.

Я думаю, что 2:1 в третьем сете был переломным моментом. Я взяла свою подачу, хотя у меня был небольшой спад. Чувствовала, что не идет игра, и я не могу найти свою игру после первого сета, не могу взять инициативу в свои руки. Тот гейм был очень важен. Я смогла достаточно легко его взять, и это дало мне подъем для дальнейшей борьбы.

С новым капитаном на корте все идет хорошо. Дмитрий Турсунов тоже помогает. Пока все здорово.

Дали ли дополнительные дни подготовки на корте преимущество, еще неясно. Посмотрим, что будет дальше. Но мы всегда собираемся за неделю до матча. Мы все хорошо тренировались и хорошо готовились. Мы очень настроены на борьбу, потому что у нас не такая известная команда, как у Латвии. Но мы все достаточно хорошо друг друга знаем, и все друг против друга уже играли. Мы знаем, чего ожидать, и готовы к следующим матчам. Команда Латвии очень непростая, и всем нам будет тяжело. Лично я ехала сюда на войну, на бой. Я знала, что это очень важный матч и будет тяжело. Нужно вырывать каждое очко и драться за них.