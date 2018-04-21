В стартовом матче 34-го тура чемпионата Италии СПАЛ 2013 встречается с «Ромой».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
СПАЛ 2013
Мерет Алекс • Ционек Тьяго • Викари Франческо • Фелипе Диас • Лаццари Мануэль • Куртич Ясмин • Луис Эвертон • Скьяттарелла Паскуале • Матьелло Федерико • Палоски Альберто • Антенуччи Мирко
Запасные: Флоккари Сержио • Драме Букари • Саламон Бартош • Скьявон Эрос • Вивиани Федерико • Гомис Альфред • Бонаццоли Федерико • Вяйсянен Саули • Грасси Альберто • Витале Маттиа • Маркеджани Габриэле • Шимич Лоренцо
Алисон Бекер • Перес Бруно • Фасио Федерико • Манолас Костас • Сильва Хонатан • Стротман Кевин • Гоналон Максим • Пеллегрини Лоренцо • Наингголан Раджа • Шик Патрик • Эль-Шаарави Стефан
Запасные: Джеко Эдин • Де Росси Даниэле • Лобонц Богдан • Перотти Диего • Флоренци Алессандро • Жуан Жезус • Скорупски Лукаш • Капрадосси Элио • Юндер Дженгиз • Герсон Сантос • Пеллегрини Лука • Антонуччи Мирко
21 апреля. Стадион "Паоло Мацца" (Феррара).
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