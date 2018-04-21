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СПАЛ 2013 — «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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СПАЛ 2013 — «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 33 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В стартовом матче 34-го тура чемпионата Италии СПАЛ 2013 встречается с «Ромой».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
СПАЛ 2013
Мерет АлексЦионек ТьягоВикари ФранческоФелипе ДиасЛаццари Мануэль • Куртич Ясмин • Луис Эвертон • Скьяттарелла Паскуале • Матьелло Федерико • Палоски Альберто • Антенуччи Мирко
Запасные: Флоккари Сержио • Драме Букари • Саламон Бартош • Скьявон Эрос • Вивиани Федерико • Гомис АльфредБонаццоли Федерико • Вяйсянен Саули • Грасси Альберто • Витале Маттиа • Маркеджани Габриэле • Шимич Лоренцо
Алисон БекерПерес Бруно • Фасио Федерико • Манолас Костас • Сильва Хонатан • Стротман КевинГоналон МаксимПеллегрини Лоренцо • Наингголан Раджа • Шик Патрик • Эль-Шаарави Стефан
Запасные: Джеко Эдин • Де Росси Даниэле • Лобонц БогданПеротти ДиегоФлоренци АлессандроЖуан Жезус • Скорупски Лукаш • Капрадосси Элио • Юндер Дженгиз • Герсон Сантос • Пеллегрини Лука • Антонуччи Мирко
21 апреля. Стадион "Паоло Мацца" (Феррара).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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