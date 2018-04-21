Ещё
Джеко: «Я очень рад за Салаха, но нам его не хватает»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джеко: «Я очень рад за Салаха, но нам его не хватает» 

Евро-футбол.Ру 33 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко поделился мнением относительно успехов экс-футболиста «джаллоросси» Мохамеда Салаха в АПЛ.
"Очень жаль, что он покинул нас, но он должен был идти вперед. Он оказался прав, он творит невероятные вещи в Премьер-лиге, где очень непросто играть. Мо — отличный футболист и потрясающий человек, надеюсь, он еще побьет несколько рекордов в этом году. 40 голов в Англии — это очень много.
Надеюсь, он забьет еще очень много голов в Премьер-лиге, но только не в Лиге чемпионов. В прошлом году я забил 39 голов, а сейчас — около 20. Я очень рад за Мо, но нам его не хватает", — цитирует Джеко Kingfut.
Матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится 24 апреля. Ответная игра пройдёт 2 мая в Риме.
Салах забил 34 гола за два года в «Роме». Его трансфер обошелся «Ливерпулю» в 50 млн евро вместе с бонусами.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч РБ Лейпциг - Хоффенхайм "Рубин" – "Ростов": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Прогноз на матч Генгам - Монако: как выступит команда Жардима после шоковых 1:7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Реал» поверил в Роналду
В сборной России по хоккею все плохо19
Назван преемник Венгера в «Арсенале»1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение