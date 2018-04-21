Джеко: «Я очень рад за Салаха, но нам его не хватает»

"Очень жаль, что он покинул нас, но он должен был идти вперед. Он оказался прав, он творит невероятные вещи в Премьер-лиге, где очень непросто играть. Мо — отличный футболист и потрясающий человек, надеюсь, он еще побьет несколько рекордов в этом году. 40 голов в Англии — это очень много.

Надеюсь, он забьет еще очень много голов в Премьер-лиге, но только не в Лиге чемпионов. В прошлом году я забил 39 голов, а сейчас — около 20. Я очень рад за Мо, но нам его не хватает", — цитирует Джеко Kingfut.

Матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится 24 апреля. Ответная игра пройдёт 2 мая в Риме.

Салах забил 34 гола за два года в «Роме». Его трансфер обошелся «Ливерпулю» в 50 млн евро вместе с бонусами.