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Моуринью высказался о чемпионской гонке в АПЛ в следующем сезоне
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Моуринью высказался о чемпионской гонке в АПЛ в следующем сезоне 

Soccer News 34 минуты назад
Фото: Soccer News
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о чемпионской гонке в следующем розыгрыше английской Премьер-лиги.
"В этом сезоне АПЛ у многих команд были хорошие результаты, но догнать «Манчестер Сити» было невозможно — они были очень хороши и стабильны. Если «горожане» и в следующем сезоне будут также набирать очки, догнать их будет практически невозможно. Я был чемпионом с «Челси», набрав 95 очков. Мы не оставили шансов конкурентам, это же сделал и «Сити» сейчас. Даже когда они были близки к потере очков, им удавалось вырывать победы. Они были очень сильны, поэтому их чемпионство безоговорочно" — цитирует Моуринью The Guardian.
Отметим, что после 33 сыгранных матчей в АПЛ «Манчестер Сити» имеет в своём активе 87 пунктов. Рекорд по набранным очкам принадлежит «Челси», который в сезоне 2004/05 завершил сезон с показателем — 95.
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