Моуринью высказался о чемпионской гонке в АПЛ в следующем сезоне

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о чемпионской гонке в следующем розыгрыше английской Премьер-лиги.

"В этом сезоне АПЛ у многих команд были хорошие результаты, но догнать «Манчестер Сити» было невозможно — они были очень хороши и стабильны. Если «горожане» и в следующем сезоне будут также набирать очки, догнать их будет практически невозможно. Я был чемпионом с «Челси», набрав 95 очков. Мы не оставили шансов конкурентам, это же сделал и «Сити» сейчас. Даже когда они были близки к потере очков, им удавалось вырывать победы. Они были очень сильны, поэтому их чемпионство безоговорочно" — цитирует Моуринью The Guardian

Отметим, что после 33 сыгранных матчей в АПЛ «Манчестер Сити» имеет в своём активе 87 пунктов. Рекорд по набранным очкам принадлежит «Челси», который в сезоне 2004/05 завершил сезон с показателем — 95.