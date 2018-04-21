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На полосе препятствий сегодня соревновались вологодские дружинники
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На полосе препятствий сегодня соревновались вологодские дружинники 

Вологда.рф 34 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Более 50 студентов из 10 учебных заведений Вологодчины встретились на территории бывшей воинской части Рыбкино. Соревнования лучших оперативных отрядов на кубок УМВД прошли в Вологде.
Ребята на время показали свою подготовку по медпомощи: ответили на пять вопросов билета, а также показали свои умения на практике. «Пострадавшего» нужно было перебинтовать, уложить на носилки, оказать первую медицинскую помощь. Если команда допускала ошибки — эксперты на месте помогали исправить недочеты.
Следующим испытанием для участников стал юридический минимум — свою правовую подготовку команды показали, ответив на пять вопросов.
Самой яркой частью стала полоса препятствий. Дружинники орудовали дымовыми шашками, стрелковым оружием: разбирали и собирали автомат, а также метили в цель холостыми патронами.
«Мы формируем оперативно-молодежные отряды учебных заведений. Эта работа идет совместно с УВД. Ребята призывного возраста проходят на занятиях психологическую и юридическую подготовку дружинников. А затем принимают участие в охране правопорядка совместно с сотрудниками полиции. Часто их можно увидеть на массовых мероприятиях, также ребята выезжают в рейды с батальонами патрульно-постовой службы, подключаются к поиску пропавших. Ребята не только на практике знакомятся с работой сотрудников полиции, но и безусловно, помогают в работе сотрудникам правопорядка», — рассказал председатель ВГОО СП «Дружинник» Владимир Вересов.
Сейчас в Вологде порядка 100 ребят проходят занятия на базе общественной организации «Дружинник». А имена лучших дружинных команд по результатам сегодняшних соревнований назовут после майских праздников. Торжественное награждение пройдет на Мальцева, 54.
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