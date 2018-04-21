Гарт — единственный зарегистрированный кандидат на пост главы ФССР

Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин сказал, что действующий президент Наталия Гарт на данный момент является единственным официальным кандидатом на предстоящих 14 мая выборах. Срок подачи заявок истекает 30 апреля.

— На данный момент на должность президента Федерации санного спорта России выдвинута только одна кандидатура — действующего президента федерации Наталии Сергеевны Гарт, — цитирует «Р-Спорт» Тюрина. — Окончательная информация по кандидатам на должность президента федерации станет известна 30 апреля, в заключительный день подачи заявлений.

Напомним, Гарт руководит ФССР с августа 2012 года.