Родолфу: «Уверен, что „Локомотив“ станет чемпионом»

Защитник «Ахмата» Родолфу в интервью «СЭ» выразил уверенность в том, что «Локомотив» станет чемпионом России. Бразилец играл за железнодорожников с 2007 по 2011 год.

— Давайте поговорим о «Локомотиве». Команда уже не упустит чемпионство?

— В «Ахмате» знают, с какой теплотой я отношусь к «Локомотиву». Впрочем, «Ахмат» люблю не меньше. За эти два клуба я играл дольше всего. Очень рад за моих друзей из «Локо». Уверен, что они станут чемпионами.

— Несколько лет назад вы говорили, что было бы здорово видеть Семина в качестве президента «Локо». Но он тренирует. Удивились?

— Нет, Семин принял правильное решение. У него есть энергия, которую нельзя растрачивать за бумажной работой в офисе. Семин — настоящий профессор. Он умеет учить, умеет доносить до игроков, что от них требуется. Именно с Семиным я добивался наибольших успехов. Он знает, как общаться с игроками, как дать им почувствовать себя свободно, сделать так, чтобы они думали только о футболе. Так что «Локомотив» получил мощное усиление. Часто говорят, что важны только футболисты. Нет, важно, чтобы у клуба был хороший тренер, президент и руководство в целом. Думаю, в «Локо» сейчас есть все составляющие, осталось завоевать титул. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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