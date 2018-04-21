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«Хетафе» обыграл «Эйбар» и приблизился к еврокубковой зоне в таблице Примеры
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«Хетафе» обыграл «Эйбар» и приблизился к еврокубковой зоне в таблице Примеры 

Чемпионат.com 23 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 34-го тура чемпионата Испании «Эйбар» принимал на своём поле «Хетафе». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече записал на свой счёт уругвайский защитник Матиас Оливейра, который отличился на 23-й минуте. Таким образом, «Хетафе» одержал третью подряд победу в Примере.
«Хетафе» (48 очков) делит седьмое место с «Севильей» в турнирной таблице чемпионата Испании. У андалузцев матч в запасе. «Эйбар» (43) располагается на 12-й строчке.
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