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Гимнастка Пасека намерена пропустить сезон ради Олимпиады-2020
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Гимнастка Пасека намерена пропустить сезон ради Олимпиады-2020 

ТАСС 21 минуту назад
КАЗАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира в опорном прыжке российская гимнастка Мария Пасека намерена пожертвовать нынешним сезоном ради того, чтобы выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом Пасека сообщила журналистам.
Пасека стала единственной, выигравшей в составе сборной России золото на чемпионате мира 2017 года в Монреале. Сразу после возвращения у гимнастки обострились проблемы с травмированной спиной, после чего возникла необходимость в хирургическом вмешательстве. 13 декабря в одной из немецких клиник ей была сделана операция.
"У меня сейчас все хорошо, потихоньку восстанавливаюсь, но пока мне не разрешают врачи и тренеры тренироваться, — сказала Пасека. — Я хочу начать легкие тренировки в конце мая — начале июня на сборе на Мальорке".
"Не хочу загадывать о своих планах на вторую половину года, но думаю, что я откажусь от предложений тренеров выступить на том же чемпионате мира. Пусть меня ругают, но я хочу доехать до следующих Олимпийских игр", — сказала гимнастка.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в конце октября — начале ноября в Дохе.
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