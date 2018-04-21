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«Оренбург» и «Томь» забили семь мячей в драматичном матче ФНЛ
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«Оренбург» и «Томь» забили семь мячей в драматичном матче ФНЛ 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Оренбург» на домашнем стадионе обыграл «Томь» в матче Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщает "Советский спорт".
По ходу встречи хозяева проигрывали со счетом 0:2 и 2:3, однако благодаря голам на 88-й и 89-й минутах смогли вырвать победу.
Дублем в составе победителей отметился Вадим Афонин. Еще по разу отличились Сергей Терехов и Артем Делькин. За проигравших мячи забили Павел Киреенко, Артем Кулишев и Максим Барсов.
Ранее сообщалось, что новосибирская «Сибирь» на домашнем стадионе уступила «Тюмени» в ФНЛ.
ФНЛ — Первый дивизион. 34-й тур "Оренбург" (Оренбург) — «Динамо» (Санкт-Петербург) Голы: 0:1 — Киреенко — 25, 0:2 — Барсов — 31, 1:2 — Афонин — 36, 2:2 — Афонин — 41, 2:3 — Кулишев — 56 (пен), 3:3 — Терехов — 88, 4:3 — Делькин — 89
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