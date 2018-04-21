«Оренбург» и «Томь» забили семь мячей в драматичном матче ФНЛ

«Оренбург» на домашнем стадионе обыграл «Томь» в матче Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщает "Советский спорт"

По ходу встречи хозяева проигрывали со счетом 0:2 и 2:3, однако благодаря голам на 88-й и 89-й минутах смогли вырвать победу.

Ранее сообщалось, что новосибирская «Сибирь» на домашнем стадионе уступила «Тюмени» в ФНЛ.

ФНЛ — Первый дивизион. 34-й тур "Оренбург" (Оренбург) — «Динамо» (Санкт-Петербург) Голы: 0:1 — Киреенко — 25, 0:2 — Барсов — 31, 1:2 — Афонин — 36, 2:2 — Афонин — 41, 2:3 — Кулишев — 56 (пен), 3:3 — Терехов — 88, 4:3 — Делькин — 89