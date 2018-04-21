Лингард не захотел переходить в «Ливерпуль», потому что на просмотре ему не отдали пас в одном из эпизодов

"Однажды я был на просмотре в «Ливерпуле», кто-то мне не отдал пас и я подумал: «Нет, так не пойдет». Я ушел с тренировки и сказал дедушке, что лучше останусь в «Юнайтед». Клянусь, это была основная причина.

Я комфортно чувствовал себя в «Юнайтед». Мне нужно было сделать выбор. Дедушка всегда меня поддеживал, он до сих пор ходит на мои матчи и оценивает мою игру", — цитирует Лингарда Daily Mail.