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Маленький Плющенко тренируется с парашютом
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Маленький Плющенко тренируется с парашютом 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Яна Рудковская, несмотря на критику методов воспитания, продолжает растить будущего чемпиона. На днях в Insta 5-летнего Александра Плющенко появилось видео с необычной тренировки.
Блог мальчика ведет сама Яна. Недавно она опубликовала видеоролик на котором видно как Саша несется на коньках по льду с парашютом за спиной. «Работаем в @angelsofplushenko. Парашют требует максимального ускорения на короткой дистанции. Это один из методов увеличения эффективности скорости катания и выносливости», — гласит подпись.
Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)
18 Апр 2018 в 8:57 PDT  Мнения подписчиков, как обычно, разошлись: «Обязательно будет олимпийским чемпионом!», «Боже, бедный ребёнок», «Крутой малыш! Нет уже не малыш, а очень целеустремленный, трудолюбивый человек!».
На следующей неделе Александр Плющенко впервые примет участие в соревнованиях.
Ранее Рудковская оказалась в центре бурной дискуссии, рассказав о методах воспитания сына. «У меня ребенок — спортсмен. Во-первых, Саша тренируется. У него по три льда в день. Плюс хореография, плюс ОФП.. Чтобы быть лучшим на планете, нельзя ребенка жалеть. Ты его можешь пожалеть, когда он спит!».
Яна также обмолвилась про физические методы воздействия: «Ну, там один раз Женя взял ремень и его там чуть-чуть по попе. Но это не такой ремень! Это маленький тоненький ремень. И что от этого? И что?! И меня родители и в комнату сажали в темную, и ремень применяли, и домашние аресты были! У меня ребенок в виде награждения имеет 30 минут в день, чтобы посмотреть мультик. Но зато он дорожит этими 30 минутами! Он ждет этих 30 минут! Каждую игрушку, которую он заработал сам, она стоит у него на отдельном месте».
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