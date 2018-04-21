«Хетафе» минимально обыграл «Эйбар» 

«Хетафе» продолжает борьбу за еврокубковую зону. Команда из пригорода Мадрида успешно провела матча 34-го тура с «Эйбаром». Гол Матиаса Оливейры на 23-й минуте стал единственным и победным — 1:0.
"Хетафе" набрал 48 очков и делит седьмое место с «Севильей». У «Эйбара» на пять пунктов меньше.
Протокол игры
Эйбар
Хетафе
23' Mathias Olivera (0:1)
Дмитрович Марко • Капа Андер • Оливейра Паулу 27' • Ломбан Давид 89' • Жунка Давид 74' (Иви Лопес (74' 77') • Эскаланте Гонсало 69' (Хордан Хоан (69') • Папа Диоп • Педро Леон • Орельяна Фабиан • Пенья Рубен • Кике Гарсия 46' (Шарлес Диас (46' 53')
Запасные: Анхель Хосе • Инуи Такаси • Йоэл Родригес • Гарсия Дани
Гуаита Висенте • Суарес Дамиан 58' • Даконам Дьене • Бруно Гонсалес • Кабрера Леандро 88' (Антунеш Виторину (88') • Фахир Файсал • Фламини Матьё • Мора Серхио 68' (Diego Barri (68') • Mathias Olivera • Дьедью Амат 81' (Молинеро Франциско (81') • Анхель Луис
Запасные: Портильо Франсиско • Сибасаки Гаку • Мартинес Дамиан
21 апреля. Стадион «Ипуруа» (Эйбар).