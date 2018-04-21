«Хетафе» минимально обыграл «Эйбар»

«Хетафе» продолжает борьбу за еврокубковую зону. Команда из пригорода Мадрида успешно провела матча 34-го тура с «Эйбаром». Гол Матиаса Оливейры на 23-й минуте стал единственным и победным — 1:0.

"Хетафе" набрал 48 очков и делит седьмое место с «Севильей». У «Эйбара» на пять пунктов меньше.

Протокол игры

Эйбар

Хетафе

23' Mathias Olivera (0:1)

Запасные: Анхель Хосе • Инуи Такаси • Йоэл Родригес • Гарсия Дани

Гуаита Висенте • Суарес Дамиан 58' • Даконам Дьене • Бруно Гонсалес • Кабрера Леандро 88' (Антунеш Виторину (88') • Фахир Файсал • Фламини Матьё • Мора Серхио 68' (Diego Barri (68') • Mathias Olivera • Дьедью Амат 81' (Молинеро Франциско (81') • Анхель Луис

21 апреля. Стадион «Ипуруа» (Эйбар).