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«Хетафе» обыграл «Эйбар»
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«Хетафе» обыграл «Эйбар» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Хетафе» обыграл «Эйбар» в матче 34-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
Ла лига
34-й тур  "Эйбар" — «Хетафе» — 0:1 (0:1)
Гол: Оливера, 23.
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