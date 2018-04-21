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«Хетафе» обыграл «Эйбар» и приблизился к зоне еврокубков
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«Хетафе» обыграл «Эйбар» и приблизился к зоне еврокубков 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Эйбар» на домашнем стадионе уступил «Хетафе» в матче чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает "Советский спорт".
Единственный гол записал на свой счет уругвайский защитник гостей Матиас Оливейра, который отличился на 23-й минуте.
"Хетафе" одержал третью подряд победу в чемпионате Испании.
"Хетафе" (48 очков) делит седьмое место с «Севильей» в турнирной таблице чемпионата Испании.
Ранее сообщалось, что португальский нападающий Криштиану Роналду согласился остаться в "Реале" после увеличения зарплаты на €9 млн  Футбол. Испания. Примера. 34-й тур "Эйбар" (Эйбар) — «Хетафе» (Хетафе) — 0:1 Голы: 0:1 — Оливера, 23
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