«Хетафе» обыграл «Эйбар» и приблизился к зоне еврокубков

«Эйбар» на домашнем стадионе уступил «Хетафе» в матче чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает "Советский спорт"

Единственный гол записал на свой счет уругвайский защитник гостей Матиас Оливейра, который отличился на 23-й минуте.

"Хетафе" одержал третью подряд победу в чемпионате Испании.

"Хетафе" (48 очков) делит седьмое место с «Севильей» в турнирной таблице чемпионата Испании.