«Хетафе» обыграл «Эйбар» и приблизился к зоне еврокубков 

«Эйбар» на домашнем стадионе уступил «Хетафе» в матче чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает "Советский спорт".
Единственный гол записал на свой счет уругвайский защитник гостей Матиас Оливейра, который отличился на 23-й минуте.
"Хетафе" одержал третью подряд победу в чемпионате Испании.
"Хетафе" (48 очков) делит седьмое место с «Севильей» в турнирной таблице чемпионата Испании.
Ранее сообщалось, что португальский нападающий Криштиану Роналду согласился остаться в "Реале" после увеличения зарплаты на €9 млн Футбол. Испания. Примера. 34-й тур "Эйбар" (Эйбар) — «Хетафе» (Хетафе) — 0:1 Голы: 0:1 — Оливера, 23