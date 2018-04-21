«Ливерпуль» не смог удержать победу в матче с «Вест Бромвичем», ведя 2:0

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич Альбион» принимал на своём поле «Ливерпуль». Встреча состоялась на стадионе «Хоуторнс» и завершилась со счётом 2:2.

Мохамед Салах. В составе хозяев поля забитыми мячами отметились Джейк Ливермор и Хосе Саломон Рондон, сравнявший счёт на 88-й минуте. За «Ливерпуль» голы забили Дэнни Ингс

«Веси Бромвич» набрал 25 очков и располагается на последней, 20-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» имеет в своём активе 71 балл и занимает третью строчку.