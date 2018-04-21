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«Ливерпуль» не смог удержать победу в матче с «Вест Бромвичем», ведя 2:0
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«Ливерпуль» не смог удержать победу в матче с «Вест Бромвичем», ведя 2:0 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 35-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич Альбион» принимал на своём поле «Ливерпуль». Встреча состоялась на стадионе «Хоуторнс» и завершилась со счётом 2:2.
В составе хозяев поля забитыми мячами отметились Джейк Ливермор и Хосе Саломон Рондон, сравнявший счёт на 88-й минуте. За «Ливерпуль» голы забили Дэнни Ингс и Мохамед Салах.
«Веси Бромвич» набрал 25 очков и располагается на последней, 20-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» имеет в своём активе 71 балл и занимает третью строчку.
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