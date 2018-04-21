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Блэйк Уилер: Мне не надо себя щипать — понимаю, что это не сказка
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Блэйк Уилер: Мне не надо себя щипать — понимаю, что это не сказка 

Советский спорт 1 час назад
— Когда у вас есть возможность выбить кого-то из борьбы, лучший способ — наброситься на него как можно сильнее и быстрее. Команды, которые стоят на краю, преисполнены надеждой. Чем быстрее ты ее соперника лишишь, тем лучше для тебя.
Мне не надо себя щипать. Я понимаю, что это не сказка. Все происходит в реальности, и я постоянно отдаю себе в этом отчет. Поэтому наша команда так хорошо играла в этом сезоне. И нам не надо меняться. Когда все завершится, тогда можно будет сесть и подумать об этом. Но не сейчас, — цитирует Уилера официальный сайт НХЛ.
Напомним, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Джетс». Во втором раунде «Виннипег» встретится с победителем пары «Нэшвилл Предаторз» — «Колорадо Эвеланш».
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