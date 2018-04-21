Валерий Карпин: «Неизвестно, что будет с обладателем Кубка, так что шансы на еврокубки у шестого места есть»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против «Рубина» выразил мнение, что казанцы не потеряли мотивации занять по итогам сезона шестое место. После выхода в финал Кубка России «Тосно» и «Авангарда», шестое место чемпионата не получает места в Лиге Европы. Однако, по словам Карпина, обладатель Кубка может и не получить допуск к еврокубкам.

— «Рубин» будет играть так же, как раньше. Шанс для команды, которая займет шестое место, еще есть, — сказал Карпин в эфире канала «Наш футбол». — Непонятно, что будет с командой, которая выиграет Кубок, так что все команды будут биться за шестое место, как раньше.

— Учитывали, что в матче не примет участие Азмун?

— Тот, кто выйдет вместо Азмуна, тоже сможет себя проявить. Может, и не в таком качестве. У нас тоже есть отсутствуют игроки так что мы в равных условиях.

— Каким футбол сегодня будет?

— Без разницы, какой будет футбол, главное — чтобы мы выиграли.