Ещё
Василий Подколзин: «Приятно, когда весь Челябинск на нас ходит»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Василий Подколзин: «Приятно, когда весь Челябинск на нас ходит» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Нападающий сборной России Василий Подколзин — о матче с чехами (3:2) на Юниорском чемпионате мира в Челябинске.
Выстояли! Россия удержала победу над Чехией на чемпионате мира
— Очень тяжелая игра была, от ножа, — заявил Подколзин. — Моменты были и у нас, и у чехов. За счет командной игры победили.
— Вы забили после отличной передачи.
— Влад Михайлов отпоролся под воротами, отдал мне на свободный лед. Оставалось только попасть.
— Он компенсировал свои дурацкие удаления?
— Конечно.
— Зачем все усложняли?
— Так складывалась игра. В конце не дотерпели. Все пластались под шайбу и работали.
— Удивило поражение Чехии от словаков?
— Нет. Мы разбирали игру. Все было по делу.
— Как вернете Мифтахову второй ненулевой матч?
— Надо будет построже играть в обороне защитникам. Все будет хорошо.
— Как перенесли переполненные трибуны?
— Конечно, сначала было тяжело. Когда тебя гонят вперед при атаке — для меня что-то новое. Эти незабываемые эмоции останутся у меня до конца жизни. Безусловно, очень приятно, что весь город на нас ходит.
— Чехи жестко начали.
— Нас предупреждали, что они полетят бить нас. Надо было перетерпеть, и гол забить. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Сына Марека Малика может пропустить матч с Россией на ЮЧМ Валерий Карпин: "Неизвестно, что будет с обладателем Кубка, так что шансы на еврокубки у шестого места есть" Юниор Жабреев: "Вернули чехам должок за мемориал Глинки"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП51
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
В сборной России по хоккею все плохо20
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение