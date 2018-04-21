Василий Подколзин: «Приятно, когда весь Челябинск на нас ходит»

Нападающий сборной России Василий Подколзин — о матче с чехами (3:2) на Юниорском чемпионате мира в Челябинске.

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— Очень тяжелая игра была, от ножа, — заявил Подколзин. — Моменты были и у нас, и у чехов. За счет командной игры победили.

— Вы забили после отличной передачи.

— Влад Михайлов отпоролся под воротами, отдал мне на свободный лед. Оставалось только попасть.

— Он компенсировал свои дурацкие удаления?

— Конечно.

— Зачем все усложняли?

— Так складывалась игра. В конце не дотерпели. Все пластались под шайбу и работали.

— Удивило поражение Чехии от словаков?

— Нет. Мы разбирали игру. Все было по делу.

— Как вернете Мифтахову второй ненулевой матч?

— Надо будет построже играть в обороне защитникам. Все будет хорошо.

— Как перенесли переполненные трибуны?

— Конечно, сначала было тяжело. Когда тебя гонят вперед при атаке — для меня что-то новое. Эти незабываемые эмоции останутся у меня до конца жизни. Безусловно, очень приятно, что весь город на нас ходит.

— Чехи жестко начали.