Василий Подколзин: «Приятно, когда весь Челябинск на нас ходит» 

Нападающий сборной России Василий Подколзин — о матче с чехами (3:2) на Юниорском чемпионате мира в Челябинске.
Выстояли! Россия удержала победу над Чехией на чемпионате мира
— Очень тяжелая игра была, от ножа, — заявил Подколзин. — Моменты были и у нас, и у чехов. За счет командной игры победили.
— Вы забили после отличной передачи.
— Влад Михайлов отпоролся под воротами, отдал мне на свободный лед. Оставалось только попасть.
— Он компенсировал свои дурацкие удаления?
— Конечно.
— Зачем все усложняли?
— Так складывалась игра. В конце не дотерпели. Все пластались под шайбу и работали.
— Удивило поражение Чехии от словаков?
— Нет. Мы разбирали игру. Все было по делу.
— Как вернете Мифтахову второй ненулевой матч?
— Надо будет построже играть в обороне защитникам. Все будет хорошо.
— Как перенесли переполненные трибуны?
— Конечно, сначала было тяжело. Когда тебя гонят вперед при атаке — для меня что-то новое. Эти незабываемые эмоции останутся у меня до конца жизни. Безусловно, очень приятно, что весь город на нас ходит.
— Чехи жестко начали.
— Нас предупреждали, что они полетят бить нас. Надо было перетерпеть, и гол забить. (Евгений БЕЛОУСОВ)