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Тренер сборной Канады по конькобежному спорту уволен после секс-скандала
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Тренер сборной Канады по конькобежному спорту уволен после секс-скандала 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Федерация конькобежного спорта Канады приняла решение разорвать контракт с главным тренером национальной сборной по длинным дистанциям Майклом Кроу, сообщает "Советский спорт".
По информации The Canadian Press, это было принято в связи с причастием Кроу к скандалу, связанного с его сексуальными отношениями со спортсменками во время работы в сборной США. Специалист был временно отстранен от должности в сборной Канады за месяц до начала Олимпийских игр в Пхенчхане.
"После изучения доклада по расследованию мы решили прекратить сотрудничество с Кроу. С учетом конфиденциальных обязательств мы не будем сообщать другую информацию по этому делу", — говорится в заявлении Федерации конькобежного спорта Канады.
64-летний Кроу работал с командой США в период с 1983 по 1991 год, а также с 1999 по 2006 год. Начиная с 2007 года он тренировал национальную команду Канады.
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