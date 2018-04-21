Тренера сборной Канады по конькобежому спорту уволили после секс-скандала

Федерация конькобежного спорта Канады уволила главного тренера сборной по длинным дистанциям Майкла Кроу

«Изучив доклад по расследованию мы решили прекратить сотрудничество с Кроу. С учётом конфиденциальных обязательств мы не будем сообщать другую информацию по этому делу», — приводит слова заявления Федерации конькобежного спорта Канады CBC.

В январе 2018 года Кроу был временно отстранён от работы в связи с расследованием по обвинениям в сексуальных отношениях со спортсменками во время работы в сборной США. Из-за расследования тренер не присутствовал на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Кроу являлся тренером американских конькобежцев два раза — с 1983 по 1991 год и с 1999 по 2006 год. С 2007 года он тренировал сборную Канады.