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Тренера сборной Канады по конькобежому спорту уволили после секс-скандала
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Тренера сборной Канады по конькобежому спорту уволили после секс-скандала 

RT на русском 19 минут назад
Федерация конькобежного спорта Канады уволила главного тренера сборной по длинным дистанциям Майкла Кроу.
«Изучив доклад по расследованию мы решили прекратить сотрудничество с Кроу. С учётом конфиденциальных обязательств мы не будем сообщать другую информацию по этому делу», — приводит слова заявления Федерации конькобежного спорта Канады CBC.
В январе 2018 года Кроу был временно отстранён от работы в связи с расследованием по обвинениям в сексуальных отношениях со спортсменками во время работы в сборной США. Из-за расследования тренер не присутствовал на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Кроу являлся тренером американских конькобежцев два раза — с 1983 по 1991 год и с 1999 по 2006 год. С 2007 года он тренировал сборную Канады.
Ранее американская гимнастка Джордин Уибер подала в суд на Олимпийский комитет США по делу о сексуальных домогательствах.
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