Самое смешное из жизни российского баскетбола

Самые смешные моменты нашего баскетбола: мяч не пролазит в кольцо, игроки ужасно пасуют, а ещё не забивают сверху.

Привести себя в форму к летнему сезону, как выяснилось, мечтают не только люди, но и даже баскетбольный инвентарь. И вообще, после зимы мяч заметно поднабрал и теперь не пролазит в кольцо. Может быть, просто кто-то слишком много ест?

Профессионалы тоже ошибаются, мы это знаем. Но иногда ошибки допускаются, казалось бы, в совсем безобидных ситуациях. Вы только посмотрите, насколько неточными вышли передачи у признанных мастеров

А вот пример правильной мотивации. В январе «Химки» сенсационно уступили «Калеву». Зато в апреле в прямом смысле стелились по паркету, вспоминая разговор с генеральным директором.

Вы уже посмотрели хит-парад? А вот вам его альтернатива — незабитые броски сверху в исполнении Уилла Клайберна Кайла Хайнса и Отелло Хантера.

Парни из ПБК МБА играют в Суперлиге. Зато танцуют так, как будто уже в НБА. Не надо улыбаться, просто сравните.