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Самое смешное из жизни российского баскетбола
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Самое смешное из жизни российского баскетбола 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Самые смешные моменты нашего баскетбола: мяч не пролазит в кольцо, игроки ужасно пасуют, а ещё не забивают сверху.
Привести себя в форму к летнему сезону, как выяснилось, мечтают не только люди, но и даже баскетбольный инвентарь. И вообще, после зимы мяч заметно поднабрал и теперь не пролазит в кольцо. Может быть, просто кто-то слишком много ест?
Профессионалы тоже ошибаются, мы это знаем. Но иногда ошибки допускаются, казалось бы, в совсем безобидных ситуациях. Вы только посмотрите, насколько неточными вышли передачи у признанных мастеров
А вот пример правильной мотивации. В январе «Химки» сенсационно уступили «Калеву». Зато в апреле в прямом смысле стелились по паркету, вспоминая разговор с генеральным директором.
Вы уже посмотрели хит-парад? А вот вам его альтернатива — незабитые броски сверху в исполнении Уилла Клайберна, Кайла Хайнса и Отелло Хантера.
Парни из ПБК МБА играют в Суперлиге. Зато танцуют так, как будто уже в НБА. Не надо улыбаться, просто сравните.
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