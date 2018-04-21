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Лунев не поехал с «Зенитом» в Тулу
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Лунев не поехал с «Зенитом» в Тулу 

SPORT24.ru 58 минут назад
Питерский ”Зенит” отправился в Тулу на матч 27-го тура чемпионата России. Главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини взял на выезд 21-го футболиста. Отметим, что в Санкт-Петербурге остался основной вратарь команды Андрей Лунев.
Вратари: Лодыгин, Бабурин, Гойло.
Защитники: Смольников, Кришито, Мевля, Набиуллин, Жирков, Иванович, Скроботов, Каккоев.
Полузащитники: Ерохин, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Оздоев, Ригони, Плетнев.
Нападающие: Полоз, Заболотоный, Дриусси.
Встреча пройдет в воскресенье и начнется в 14:00 по московскому времени.
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