Лунев не поехал с «Зенитом» в Тулу

Питерский ”Зенит” отправился в Тулу на матч 27-го тура чемпионата России. Главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини взял на выезд 21-го футболиста. Отметим, что в Санкт-Петербурге остался основной вратарь команды Андрей Лунев Вратари: Лодыгин, Бабурин, Гойло. Защитники: Смольников, Кришито, Мевля, Набиуллин, Жирков, Иванович, Скроботов, Каккоев. Полузащитники: Ерохин, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Оздоев, Ригони, Плетнев. Нападающие: Полоз, Заболотоный, Дриусси. Встреча пройдет в воскресенье и начнется в 14:00 по московскому времени.