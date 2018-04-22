Манчини: не жалею о том, что Дзюба сейчас не играет в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в преддверии встречи с тульским «Арсеналом» в рамках 27-го тура российской Премьер-Лиги рассказал о своём отношении к нападающему Артёму Дзюбе, права на которого принадлежат петербургскому клубу. Матч пройдёт в Туле на стадионе «Арсенал» и начнётся в 14:00 по московскому времени.

«Честно говоря, у меня нет чувства сожаления или чего-то вроде этого из-за того, что Дзюба сейчас не играет в «Зените». Всё относительно. Не знаю, можно ли оценивать то, сколько голов он забил, но в любом случае я рад за него. Рад, что Артём хорошо играет в «Арсенале»», — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».