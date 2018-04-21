Юниор Жабреев: «Вернули чехам должок за мемориал Глинки»

Форвард питерского «Динамо» и юниорской сборной Александр Жабреев поделился впечатлениями от матч с Чехией (3:2) на ЮЧМ.

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— Вся команда сыграла хорошо, — отметил Жабреев. Мифтахов потащил.

— Плотный матч получился.

— Да, чехами всегда с чехами такие упорные матчи и тяжело было играть.

— Не забили первыми.

— Плохо сыграли в меньшинстве. Потом выровняли, два гола забили.

— Что твориться в обороне?

— Нормально все в обороне. Будем исправлять. Тренера говорят, что много удалений — надо работать над дисциплиной.

— Решили подарить зрителям валидольную концовку?

— Нет, конечно. Просто надо поговорить с ребятами.

— В родном городе приятно выступать?

— Конечно. Провел около пяти лет на этой арене. Прихожу как домой.

— Мемориал Глинки вспоминали?