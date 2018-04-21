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Юниор Жабреев: «Вернули чехам должок за мемориал Глинки»
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Юниор Жабреев: «Вернули чехам должок за мемориал Глинки» 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Фото: Спорт-Экспресс
Форвард питерского «Динамо» и юниорской сборной Александр Жабреев поделился впечатлениями от матч с Чехией (3:2) на ЮЧМ.
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— Вся команда сыграла хорошо, — отметил Жабреев. Мифтахов потащил.
— Плотный матч получился.
— Да, чехами всегда с чехами такие упорные матчи и тяжело было играть.
— Не забили первыми.
— Плохо сыграли в меньшинстве. Потом выровняли, два гола забили.
— Что твориться в обороне?
— Нормально все в обороне. Будем исправлять. Тренера говорят, что много удалений — надо работать над дисциплиной.
— Решили подарить зрителям валидольную концовку?
— Нет, конечно. Просто надо поговорить с ребятами.
— В родном городе приятно выступать?
— Конечно. Провел около пяти лет на этой арене. Прихожу как домой.
— Мемориал Глинки вспоминали?
— Конечно. Отдали им должок сегодня. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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