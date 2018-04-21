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Первый пошёл! Один из ТЦ Нижнего Новгорода закрыли
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Первый пошёл! Один из ТЦ Нижнего Новгорода закрыли 

nn.ru 51 минуту назад
Фото: nn.ru
Сегодня закрылся ТЦ «Звезда» — эту информацию подтвердил в самом торговом центре.
— Когда откроют точно ответить не могу, — ответил представитель ТЦ «Звезда». — Позвоните на следующей неделе в среду. Больше никаких комментариев не даём.
Оперативный комментарий от ГУ МЧС России по Нижегородской области получить не удалось.
Закрытие оказалось неожиданным, но не для всех. Например, ещё сутки назад директор бургерной «Звезда Бургерс», которая находится в ТЦ «Звезда», Глеб Пернаткин оповестил об этом на своей странице в Facebook.
В то же время некоторые работники сами оказались не в курсе закрытия и, придя на работу, не смогли пройти внутрь, поскольку «Звезду» опечатали.
В неведении остаются и простые посетители торгового центра. Полина Вишнёвская пришла в спортзал, но была вынуждена отказаться от этой затеи.
Ранее мы писали о том, что в Нижегородской области предложили закрыть 23 ТЦ и назвали некоторые из них.
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