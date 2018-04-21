Хоккейная команда «STAR Перцы» провела тренировку с юными новоуренгойцами

Для пятнадцати ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стала настоящим подарком тренировка с хоккейными звездами газовой столицы. В состав команды входят представители администрации города, депутаты Городской Думы, работники компании «Газпром добыча Уренгой» и другие — все они прикладывают немало усилий для популяризации хоккея с шайбой в городе.

Идейным вдохновителем благотворительной встречи стала жительница Нового Уренгоя Ксения Есина. В 2017 году она организовала движение «Дари добро 89», к которому присоединяются единомышленники, желающие приносить пользу, делать добрые поступки и помогать людям, которым необходима поддержка. Новоуренгойцы уже провели несколько акций.

— С идеей организовать встречу на корте я обратилась к Андрею Валерьевичу Воронову, заместителю главы администрации города и члену хоккейной команды «STAR Перцы». Он меня поддержал. Вся команда выразила поддержку. Компания «Газпром добыча Уренгой» выступила спонсором, и состоялась эта акция на льду, — рассказывает Ксения. — Дети не знали, куда мы направляемся. А когда мы все вместе подъехали к корту, они с сожалением отметили, что коньков у них нет — как же они будут кататься? И тут их ждал сюрприз.

Детям вручили именные футболки с логотипом хоккейной команды, коньки, мальчишкам — клюшки. Затем вместе с взрослыми дети встали на лед, учились уверенно держаться на корте.

Единомышленники движения «Дари добро 89» утверждают, что это не последняя акция. Есть планы на новые встречи, сообщают в информационно-аналитическом управлении городской администрации Нового Уренгоя.