Сегодня, 21 апреля, состоится полуфинальный матч Кубка Англии между "Манчестер Юнайтед" и «Тоттенхэмом». Встреча по традиции состоится на лондонской арене «Уэмбли» и начнется в 19.15 по московскому времени. Вторая игра 1/2 финала состоится на этой же арене завтра — между «Челси» и «Саутгемптоном». Финал старейшего турнира состоится 19 мая.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».
Сразу после игры на сайте «СЭ» вас будут ждать разбор игры, хайлайты (видео), комментарии участников и главных тренеров.
Прямая трансляция матча «МЮ» — «Тоттенхэм»