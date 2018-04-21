Спорт-Экспресс: последние новости

Сына Марека Малика может пропустить матч с Россией на ЮЧМ

Василий Подколзин: "Приятно, когда весь Челябинск на нас ходит"

Валерий Карпин: "Неизвестно, что будет с обладателем Кубка, так что шансы на еврокубки у шестого места есть"