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«Сельта» — «Валенсия»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Сельта» — «Валенсия»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 43 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
34-й тур чемпионата Испании продолжается матчем с участием «Сельты» и «Валенсии».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Сельта
Валенсия
Серхио Альварес II • Ронкалья Факундо • Кабраль Густаво • Серхи Гомес • Мальо Уго • Браис Мендес • Лоботка Станислав • Хосабед Санчес • Васс Даниэль • Макси Гомес • Систо Пионе
Запасные: Фонтас Андреу • Рубен БланкоМазань Роберт • Бое Лукас • Эрнандес Пабло II • Пастрана Виктор • Мор Эмре
Нето Мурара • Везу Рубен • Гарай Эсекиэль • Габриэль Паулиста • Латорре Антонио • Перейра Андреас • Солер Карлос • Кондогбия Жоффрей • Гуэдеш Гонсалу • Санти Мина • Родриго Морено
Запасные: Монтойя Мартин • Хауме Доменек • Вьетто Лусиано • Мурильо Джейсон • Максимович Неманья • Видаль Начо • Ferran Torres
21 апреля. Стадион «Балаидос».
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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