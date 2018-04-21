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Скроботов полетел с «Зенитом» на матч с «Арсеналом», Лунев — нет
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Скроботов полетел с «Зенитом» на матч с «Арсеналом», Лунев — нет 

Спорт-Экспресс 30 минут назад
"Зенит" вылетел в Тулу на матч 27-го тура чемпионата России против «Арсенала». На игру отправился 21 футболист, в число которых не вошел основной голкипер Андрей Лунев. Вратарь получил травму 14 апреля во встрече против «Анжи» (1:0). Зато в список попал Илья Скроботов. 17-летний защитник принес питерцам победу в дополнительное время в последней игре против «Динамо» (2:1).
Роберто Манчини взял на матч следующих футболистов: вратари — Лодыгин, Бабурин, Гойло; защитники — Смольников, Кришито, Мевля, Набиуллин, Жирков, Иванович, Скроботов, Каккоев; полузащитники — Ерохин, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Оздоев, Ригони, Плетнев; нападающие — Полоз, Заболотоный, Дриусси.
Матч «Арсенал» — «Зенит» состоится 22 апреля, начало — в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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