Скроботов полетел с «Зенитом» на матч с «Арсеналом», Лунев — нет

"Зенит" вылетел в Тулу на матч 27-го тура чемпионата России против «Арсенала». На игру отправился 21 футболист, в число которых не вошел основной голкипер Андрей Лунев . Вратарь получил травму 14 апреля во встрече против «Анжи» (1:0). Зато в список попал Илья Скроботов . 17-летний защитник принес питерцам победу в дополнительное время в последней игре против «Динамо» (2:1). Роберто Манчини взял на матч следующих футболистов: вратари — Лодыгин, Бабурин, Гойло; защитники — Смольников, Кришито, Мевля, Набиуллин, Жирков, Иванович, Скроботов, Каккоев; полузащитники — Ерохин, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Оздоев, Ригони, Плетнев; нападающие — Полоз, Заболотоный, Дриусси. Матч «Арсенал» — «Зенит» состоится 22 апреля, начало — в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.