Гимнастка Алексеева будет очень рада вызову на сбор национальной команды России

КАЗАНЬ, 21 апреля. / ТАСС /. Вернувшаяся на родину после длительного пребывания в США гимнастка Ирина Алексеева , завоевавшая в субботу на брусьях свою первую в карьере медаль чемпионата России, будет очень рада, если ее вызовут на сбор национальной команды. Об этом Алексеева сообщила журналистам.

Алексеева уехала из России в возрасте семи лет вместе со своим тренером и выступала в США за клуб WOGA, который возглавляет бывший советский гимнаст Валерий Люкин. В феврале 2018 года на престижном турнире WOGA Classic, который стал для 15-летней Алексеевой первым взрослым стартом в карьере, выиграла золото в вольных упражнениях, серебро на разновысоких брусьях и бронзу в личном многоборье. В субботу она стала второй на чемпионате России в упражнениях на брусьях, уступив только Ангелине Мельниковой

"Я очень рада тому, что сумела завоевать сегодня медаль, — призналась Алексеева. — Рядом со мной выступали очень сильные девочки, у которых очень хорошая программа. Я дважды выступала на брусьях в многоборье, но сегодня они мне лучше всего удались, хотя знаю, что могу сделать их еще лучше. Завтра мне предстоит выступить в финале вольных упражнений, и там я тоже намерена показать хороший результат".

"После окончания чемпионата России мне нужно будет вернуться в Америку. Я должна закончить школу, если меня пригласят на сборы в Россию, то я, конечно, приеду. А летом я планирую выступить на Кубке России", — заключила гимнастка.

Кубок России пройдет в Челябинске с 25 июня по 7 июля.