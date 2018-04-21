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Гимнастка Алексеева будет очень рада вызову на сбор национальной команды России
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Гимнастка Алексеева будет очень рада вызову на сбор национальной команды России 

ТАСС 30 минут назад
КАЗАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Вернувшаяся на родину после длительного пребывания в США гимнастка Ирина Алексеева, завоевавшая в субботу на брусьях свою первую в карьере медаль чемпионата России, будет очень рада, если ее вызовут на сбор национальной команды. Об этом Алексеева сообщила журналистам.
Алексеева уехала из России в возрасте семи лет вместе со своим тренером и выступала в США за клуб WOGA, который возглавляет бывший советский гимнаст Валерий Люкин. В феврале 2018 года на престижном турнире WOGA Classic, который стал для 15-летней Алексеевой первым взрослым стартом в карьере, выиграла золото в вольных упражнениях, серебро на разновысоких брусьях и бронзу в личном многоборье. В субботу она стала второй на чемпионате России в упражнениях на брусьях, уступив только Ангелине Мельниковой.
"Я очень рада тому, что сумела завоевать сегодня медаль, — призналась Алексеева. — Рядом со мной выступали очень сильные девочки, у которых очень хорошая программа. Я дважды выступала на брусьях в многоборье, но сегодня они мне лучше всего удались, хотя знаю, что могу сделать их еще лучше. Завтра мне предстоит выступить в финале вольных упражнений, и там я тоже намерена показать хороший результат".
"После окончания чемпионата России мне нужно будет вернуться в Америку. Я должна закончить школу, если меня пригласят на сборы в Россию, то я, конечно, приеду. А летом я планирую выступить на Кубке России", — заключила гимнастка.
Кубок России пройдет в Челябинске с 25 июня по 7 июля.
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