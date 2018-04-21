Черданцев выступил за жёсткую цензуру в интернете

«Человек, у которого нет мозга, не может допускаться в интернет, он не имеет права на публичное высказывание. Возможность публичного высказывания не может быть абсолютно бесконтрольной, право слова нужно заслужить либо образованием, либо знаниями. Интернет — вседозволенность, абсолютное отсутствие контроля и безответственность. Если бы люди отвечали за свои слова, если бы, допустим, существовала уголовная статья, и можно было бы найти человека и предъявить ему обвинение за нанесение публичного оскорбления, если бы человеку грозил либо колоссальный штраф, либо что-то серьезное, то тогда прежде чем что-то написать, они бы сначала подумали».

Как считает журналист, условия доступа в интернет должны быть жестче, чем в Китае.

«Я думаю, что можно даже хуже. Всего лишь 20 лет длится эпоха повсеместного проникновения в интернет, но я на полном серьезе считаю, что для доступа в интернет нужно проходить некий возрастной ценз, ввести идентификацию через отпечаток пальца»

Между тем, Черданцев добавил, что он на негативные комментарии в свой адрес никак не реагирует.