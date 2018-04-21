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Сесар Навас: «Болельщикам „Ростова“ благодарен, но клуб создал для меня финансовые проблемы»
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Сесар Навас: «Болельщикам „Ростова“ благодарен, но клуб создал для меня финансовые проблемы» 

Спорт-Экспресс 13 минут назад
Защитник «Рубина» Сесар Навас в перерыве матча 27-го тура против «Ростова» отметил, что его команда владеет преимуществом, но не создает опасных моментов. Навас защищал цвета ростовчан с 2015 по 2017 год.
— Контролируем мяч, но «Ростов» дает мало пространства. Надо растянуть их, чтобы больше создавать и забивать, — сказал Навас в эфире канала «Наш футбол».
— Матч против «Ростова» — особенный для вас?
— В «Ростове» у меня было много друзей, но клуб создал для меня определенные финансовые проблемы, были задержки с выплатами. Но болельщикам я благодарен за поддержку, которую они оказывали все годы.
Трансляция матча "Рубин" — «Ростов»
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