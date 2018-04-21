Сесар Навас: «Болельщикам „Ростова“ благодарен, но клуб создал для меня финансовые проблемы»

Защитник «Рубина» Сесар Навас в перерыве матча 27-го тура против «Ростова» отметил, что его команда владеет преимуществом, но не создает опасных моментов. Навас защищал цвета ростовчан с 2015 по 2017 год.

— Контролируем мяч, но «Ростов» дает мало пространства. Надо растянуть их, чтобы больше создавать и забивать, — сказал Навас в эфире канала «Наш футбол».

— Матч против «Ростова» — особенный для вас?

— В «Ростове» у меня было много друзей, но клуб создал для меня определенные финансовые проблемы, были задержки с выплатами. Но болельщикам я благодарен за поддержку, которую они оказывали все годы.