Фернандеш может подписать новый контракт с «Локо» до июня

Агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза сообщил, что переговоры о новом контракте между клубом и футболистом идут плодотворно.

— Идут плодотворные переговоры, — сказал агент футболиста Паулу Барбоза. — Со стороны Мануэла есть заинтересованность в продлении. И со стороны клуба также чувствуем эту заинтересованность.

По информации СЭ, контракт будет продлен, с большой долей вероятности, до июня по схеме 2+1.