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Фернандеш может подписать новый контракт с «Локо» до июня
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Фернандеш может подписать новый контракт с «Локо» до июня 

Спорт-Экспресс 14 минут назад
Агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза сообщил, что переговоры о новом контракте между клубом и футболистом идут плодотворно.
— Идут плодотворные переговоры, — сказал агент футболиста Паулу Барбоза. — Со стороны Мануэла есть заинтересованность в продлении. И со стороны клуба также чувствуем эту заинтересованность.
По информации СЭ, контракт будет продлен, с большой долей вероятности, до июня по схеме 2+1.
32-летний игрок сборной Португалии перешел в «Локомотив» в июне 2014 года. В сезоне-2017/18 Фернандеш провел за «Локомотив» во всех турнирах 37 матчей и забил 14 голов. (Сергей ЕГОРОВ)
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