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Фернандеш ведёт переговоры о продлении контракта с «Локомотивом»
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Фернандеш ведёт переговоры о продлении контракта с «Локомотивом» 

Чемпионат.com 1 час назад
Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, сообщил, что его клиент хочет продолжить карьеру в составе «железнодорожников».
«Сейчас идут переговоры. Фернандеш хочет продлить контракт, «Локомотив» тоже изъявил желание. Поэтому работа идёт. Шансы высоки, но сейчас идут переговоры. Хотелось бы остаться подольше в «Локомотиве», Фернандеш способен ещё играть на высоком уровне. Поэтому речь идёт о продлении контракта. Деталей раскрывать не буду», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года. В нынешнем сезоне РФПЛ полузащитник забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи в 25 матчах.
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