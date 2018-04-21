Фернандеш ведёт переговоры о продлении контракта с «Локомотивом»

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша , сообщил, что его клиент хочет продолжить карьеру в составе «железнодорожников».

«Сейчас идут переговоры. Фернандеш хочет продлить контракт, «Локомотив» тоже изъявил желание. Поэтому работа идёт. Шансы высоки, но сейчас идут переговоры. Хотелось бы остаться подольше в «Локомотиве», Фернандеш способен ещё играть на высоком уровне. Поэтому речь идёт о продлении контракта. Деталей раскрывать не буду», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года. В нынешнем сезоне РФПЛ полузащитник забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи в 25 матчах.