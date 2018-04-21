Мончи: «Рома» способна преуспеть и в чемпионате, и в Лиге чемпионов

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи подчеркнул, что его команда способна преуспеть в борьбе на два фронта.

"Позиция в турнирной таблице чемпионата Италии будет иметь немаловажное значение для «Ромы». Сейчас нам необходимо сосредоточиться на заключительном месяце сезона, чтобы ещё больше порадовать своих поклонников. Команда достаточно сильна, чтобы успешно выступать в обоих турнирах", — сказал Мончи в интервью Mediaset Premium.

"Рома" вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем». В настоящий момент римляне занимают третье место в турнирной таблице Серии А.