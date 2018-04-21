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Виктория Комова: «На чемпионате России вновь почувствовала атмосферу большого турнира»
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Виктория Комова: «На чемпионате России вновь почувствовала атмосферу большого турнира» 

Спорт-Экспресс 11 минут назад
Двукратный призер Олимпийских игр Виктория Комова отметила, что выступление на чемпионате России помогло ей снова ощутить атмосферу больших турниров. Гимнастка вернулась в спорт в декабре 2017 года. На чемпионате России она стала третьей в многоборье и на брусьях.
— Очень хорошо вновь почувствовала атмосферу большого турнира, — цитирует «Р-Спорт» Комову. — Куча адреналина, нереально просто! Еще хочется, на самом деле. Чуть-чуть отдохнуть — и дальше выступать, это очень круто! Давно такого не испытывала. Цели — чемпионат Европы, чемпионат мира, усложнение комбинаций и вычищать их.
Рассчитывала пройти достойно, красиво и хорошо. А уже судьи решили бы — кто выиграет, а кто будет вторым, третьим и так далее. Готовились просто достойно пройти свою программу. Результат достойный, но на брусьях рассчитывала на другую оценочку сегодня. Но нервы немножечко пошалили, отсюда снижение сложности, не сделала связки. Когда спокойной подхожу, все делаю стабильно. А когда чуть нервишки начинают пошаливать, то сразу связки разъединяются, база меньше и делаю все грязнее.
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