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Валерий Петраков: Будь мы немного поудачливее, результат мог быть совсем другим
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Валерий Петраков: Будь мы немного поудачливее, результат мог быть совсем другим 

Советский спорт 1 час назад
— Что проиграли, конечно, плохо. Но игра оставила двоякое впечатление. В первом тайме мы достаточно много дали пространства команде соперника и неправильно перестраивались. Хотя какие-то контратаки были, где могли бы немножко правильно распорядиться мячом, но, к сожалению, не использовали это. А во втором тайме, наверное, мы по движению, по самоотдаче выглядели намного интереснее, хотя у соперника и было хорошее преимущество в счете.
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Но, к сожалению, мы теряем концентрацию, выходим во втором тайме и пропускаем таких два необязательных мяча. Совершают грубейшие ошибки наши защитники. Но, несмотря на это, проигрывая 0:3, все-таки нашли силы. Наверное, немножко заиграло самолюбие, проявили характер, отыграли два мяча и могли, в принципе, спасти игру. Будь мы немного поудачливее, результат мог быть совсем другим. Вот, в принципе, краткое такое резюме, — передает слова Аленичева пресс-служба ФНЛ.
В следующем туре «Енисей» 28 апреля сыграет на выезде с «Химками», а «Томь» в тот же день примет «Зенит-2».
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