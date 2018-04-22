Винченцо Монтелла: Игроки «Севильи» плакали после поражения в финале Кубка Испании

— Каталонцы превосходили нас во всем, сказывался их опыт игр в больших финалах. В составе «Барсы» есть настоящие инопланетяне, играющие на очень высоком уровне.