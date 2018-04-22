Ещё
Винченцо Монтелла: Игроки «Севильи» плакали после поражения в финале Кубка Испании
Далее:
Читайте также:
Ещё

Винченцо Монтелла: Игроки «Севильи» плакали после поражения в финале Кубка Испании 

Советский спорт 14 минут назад
Фото: Soccer News
— Каталонцы превосходили нас во всем, сказывался их опыт игр в больших финалах. В составе «Барсы» есть настоящие инопланетяне, играющие на очень высоком уровне.
Мы же были слишком скромны и застенчивы. Пытались отреагировать после первого забитого мяча, и у нас были возможности, но «Барселона» полностью контролировала игру. Андрес Иньеста был великолепен сегодня. Казалось, будто ему 25 лет. Мне действительно стыдно перед болельщиками. В раздевалке после матча царило полное разочарование. Я видел, как некоторые игроки плакали. Но у нас еще остались цели в этом сезоне, мы будем бороться, — цитирует Монтеллу AFP.
Советский спорт: последние новости
Сергей Прядкин: Cледующий сезон станет для РФПЛ годом переоценки своих возможностей Новый автобус для «Локомотива» соберут на заводе роботы Виталий Мутко: Тестовый матч в Калининграде нам удался
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба заплатил за игру с «Зенитом»7
Кузьмин нокаутировал американца Карпенси3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение100
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП225
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение