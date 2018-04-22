Винченцо Монтелла: Игроки «Севильи» плакали после поражения в финале Кубка Испании 

— Каталонцы превосходили нас во всем, сказывался их опыт игр в больших финалах. В составе «Барсы» есть настоящие инопланетяне, играющие на очень высоком уровне.
Мы же были слишком скромны и застенчивы. Пытались отреагировать после первого забитого мяча, и у нас были возможности, но «Барселона» полностью контролировала игру. Андрес Иньеста был великолепен сегодня. Казалось, будто ему 25 лет. Мне действительно стыдно перед болельщиками. В раздевалке после матча царило полное разочарование. Я видел, как некоторые игроки плакали. Но у нас еще остались цели в этом сезоне, мы будем бороться, — цитирует Монтеллу AFP.