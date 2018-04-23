Сарри — про средний палец: Я ответил тем, кто плевал в автобус «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри перед гостевым матчем с «Ювентусом» показал оскорбительный жест в адрес болельщиков команды соперника. Матч завершился победой команды из Неаполя со счётом 1:0 благодаря голу в концовке встречи.

«Я ответил группе людей, которые плевали в автобус и оскорбляли нас за то, что мы неаполитанцы. Я бы никогда не показал такого жеста кому-то за то, что он болеет за «Ювентус».

Большинство фанатов «Ювентуса» восхитительные люди, в нашем отеле был один, с которым мы здорово пошутили и посмеялись. А конфликт вышел только с теми, кто в нас плевал и оскорблял», — сказал Сарри на пресс-конференции.