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Гол экс-форварда «Анжи» помог «Шаньдун Лунэн» победить «Гуанчжоу Фули»
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Гол экс-форварда «Анжи» помог «Шаньдун Лунэн» победить «Гуанчжоу Фули» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Хэбэй» и «Бэйцзин Жэньхэ» сыграли вничью в матче 7-го тура китайской суперлиги. За хозяев 90 минут отыграли аргентинцы Хавьер Маскерано и Эсекиэль Лавесси.
"Шаньдун Лунэн" обыграл «Гуанчжоу Фули» — 4:2. Последний гол во встрече забил экс-форвард «Анжи» Диегу Тарделли.
Самым результативным матчем игрового дня стала встреча «Гуйчжоу Чжичэн» и «Чанчунь Ятай». В составе гостей покер оформил экс-форвард «Уотфорда» нигериец Одион Игало.
Чемпионат Китая
Суперлига
7-й тур  "Хэбэй Илиньшаньчжуан" — «Бэйцзин Жэньхэ» — 0:0  "Гуанчжоу Фули" — «Шаньдун Лунэн» — 2:4 (1:0)
Голы: Сяо Чжи, 29 (1:0). Жил, 52 (1:1). Цзинь Цзиндао, 59 (1:2). Пелле, 70 (1:3). Сяо Чжи, 81 (2:3). Тарделли, 86 (2:4).
Незабитый пенальти: Зехави (Г), 37.
"Гуйчжоу Чжичэн" — «Чанчунь Ятай» — 2:5 (1:3)
Голы: Игало, 24 — с пенальти (0:1). Ду Вэй, 33 (1:1). Лон Тань, 35 (1:2). Игало, 38 (1:3). Фань Ван, 60 (2:3). Игало, 86 (2:4). Игало, 90+3 (2:5).
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