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«Факел» разгромил «Олимпиец», но остался последним в ФНЛ
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«Факел» разгромил «Олимпиец», но остался последним в ФНЛ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Факел» разгромил «Олимпиец» в матче 34-го тура первенства России в ФНЛ. Воронежцы занимают последнее место в турнирной таблице. От спасительной 15-й строчки их отделяет 6 очков.
Первенство России
34-й тур  "Факел" (Воронеж) — «Олимпиец» (Нижний Новгород) — 4:1 (1:0)
Голы: Лебеденко, 23 (1:0). Мануковский, 53 (2:0). Осипенко, 85 (3:0). Лебеденко, 90+1 (4:0). Чирьяк, 90+4 — с пенальти (4:1).
"Факел": Федоров, Мустафин, Осипенко, Семенов, Хайманов, Кузьмин (Арустамян, 63), Амбарцумян, Афанасьев (Мичуренков, 75), Мануковский (Рекиш, 84), Алхазов (Лукьянов, 67), Лебеденко.
"Олимпиец": Сысуев, Морозов, Маляров, Филин, Хрипков, Аюпов (Бочаров, 73), Горбунов (Чирьяк, 36), Нежелев, Фомин, Спэтару (Сергеев, 46), Беляков (Безденежных, 59).
Предупреждения: Фомин, 38. Безденежных, 68. Филин, 88. Арустамян, 89. Морозов, 89.
Судья: СИДЕНКОВ (Санкт-Петербург).
Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».
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